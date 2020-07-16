Emniyete ait keşif uçağı Van'da dağa çarptı: 7 şehit (3)



ŞEHİTLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Van'da dün akşam saatlerinde Artos Dağı'na çarparak düşen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağında şehit olan 2'si pilot, toplam 7 emniyet personeli için tören düzenlendi. Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, şehitlerin yakınları, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı. Şehitler, Pilot Başkomiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Samet Üstüner, Komiser Semih Güzelay, Komiser İrfan Aydoğan, Polis Memuru Samet Mustafa Keskin, Polis Memuru Onur Ramazan Bayram ve Polis Memuru Burak Derya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okundu. Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından yapılan duanın ardından şehitler gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehitler, Komiser Gökhun Mete Altınbaş Kırıkkale, Komiser Yardımcısı Samet Üstüner Ankara, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan Tokat, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay İzmir, Polis Memuru Mustafa Keskin Ankara, Polis Memuru Onur Ramazan Bayram Afyon, Polis Memuru Burak Derya Mersin'e uğurlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN

2020-07-16 21:20:17



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