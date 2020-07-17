Van’da trafik kazası: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Edremit ilçesinde üc aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saat 22.15 sıralarında VanEdremit karayolu üzerindeki Kocaeli Dostluk Parkı yakınında meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kazaya zamanında müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.