Gevaş’ta korkutan yangın

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Van’ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Atalan Mahallesi’nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş ve Edremit grup amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

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