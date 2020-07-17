İpekyolu Belediyesinden kitap çekilişi

Van’ın İpekyolu Belediyesi kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumayı sevdirmek için sosyal medya üzerinden kitap çekilişi düzenliyor.

İpekyolu Belediyesi Basın Yayın ve Halklar İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşlara okuma alışkanlığını kazandırmak ve okumayı sevdirmek, Türk ve dünya klasiklerine ilgiyi arttırmak için “Okuyan insan en güçlü insandır” sloganıyla sosyal medya üzerinden kitap çekilişi düzenleyecek. İpekyolu Belediyesinin resmi twitter hesabı @ipekyolubeltr hesabını takip eden, bir arkadaşını etiketleyen ve beğeni ile retweet eden kişiler arasından her hafta 10 kişiye 3 adet MEB onaylı 100 temel eser ile dünya klasikleri seçmelerinden kitaplar hediye edilecek.

Çekilişin her hafta pazartesi günü (20 Temmuz dahil) yapılacağı bildirildi.

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