Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ programı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından Nihat Bayşu Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Van YYÜ Kadın Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Sema Sancak moderatörlüğünde Öğretim Görevlisi Şeyma Arvas "Darbenin Toplum Üzerindeki Etkileri", Öğretim Görevlisi Mehmet Yurtlu ise "Milli Birlik Duygusu" başlıklı birer sunum yaptı.

Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle düzenlenen konferansta konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto ise geçmişte de bu tür kalkışmaların olduğunu belirterek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılını geride bıraktık. Halkımızın cesur ve kararlı duruşu ile bertaraf edilen bu hain girişim sosyal, psikolojik ve siyasi anlamda üzerimizde derin izler bırakmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece büyük direniş göstererek şehit olan 251 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle tekrar iletiyoruz. 15 Temmuz milli iradeye sahip çıkma günüdür. Türk halkının demokrasi zaferi olarak tarihe geçen bu anlamlı günde tüm halkımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum" dedi.

Etkinliklere Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Rıza Kul, akademik ve idari personel katıldı.

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