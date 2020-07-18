Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 50'ye çıktı (3)

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CESET SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

Van Gölü´ndeki batan tekneden çocuk oldukları belirtilen 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesetler, cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Böylece bulunan ceset sayısı 50´ye yükseldi. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-07-18 16:02:35



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