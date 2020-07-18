Van Gölü'nden çıkan cenaze sayısı 54'e yükseldi

Van Gölü'nde batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda 4 cenaze de çıkarılırken, ölü sayısı 54'e yükseldi.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 11 gün sonra batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliğinde olduğu tespit edilmişti. Çalışmalar 21 günden bu yana devam ediyor. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı ve batan teknenin bulunduğu bölgede, çalışmalarını sürdürüyor. Teknenin battığı alanda yürütülen çalışmalarda 4 cenaze daha çıkarıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 54'e yükseldi. Gölde yürütülen çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verildi.

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