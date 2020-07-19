Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktı (4)

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4 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van Gölü'nde yapılan aramalarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarılan cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, toplam ceset sayısı ise 54´e yükseldi. Bugünkü çalışmalar da sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2020-07-18 22:47:00



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