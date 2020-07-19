Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 59'a çıktı (2)

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3 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van Gölü'nde yapılan aramalarda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Gölü'nden çıkarıtılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 59´a yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Van

2020-07-19 15:56:26



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