Van Gölü balıkçıları bereketli bir sezon bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü balıkçıları bereketli bir sezon bekliyor

İHA

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik av yasağının sona ermesiyle göle ağlarını atan balıkçılar bereketli bir sezon bekliyor.

Van Gölü balıkçıları bereketli bir sezon bekliyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan inci kefaline yönelik av yasağının sona ermesiyle göle ağlarını atan balıkçılar bereketli bir sezon bekliyor.
Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık sürede av yasağı uygulanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da devam eden koruma çalışmaları olumlu sonuç verirken, av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılar “vira bismillah” dedi. Sabahın ilk ışıklarında ağlarını göle atan balıkçılar, inci kefalinin korunması amacıyla alınan önlemler sayesinde bu yıl balık stoklarında gözle görülür bir artış yaşandığını kaydetti.

“15 bin insanın geçim kaynağı inci kefaline bağlı”
İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, yasağın sonunda avlanmaya başlanan inci kefalinin 15 bin insanın geçim kaynağını oluşturduğunu belirtti. Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “15 Temmuz itibariyle Van Gölü’ndeki av yasakları sona erdi. Van Gölü kıyısındaki balıkçılar ağlarını göle atarak inci kefali avcılığına başladı. İnci kefali bölgemizde 15 binden fazla insanın geçim kaynağını oluşturuyor. İnci kefali yaşamını her ne kadar Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de nisan ve temmuz aylarında Van Gölü’ne dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. 15 bin insanın geçimi de bu üreme göçünün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır. Avlanma yasağı boyunca dere ağızlarında jandarma, merkezlerde ise polis ve zabıta ekiplerince sıkı tedbirler alınıyor” dedi.

“Sevindirici bir sezon olacak”
Koruma çalışmalarının bu yıl sıkı şekilde uygulanmasından dolayı sevindirici bir sene olacağını dile getiren Akkuş, “Koruma çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladığımız senelerde balıkçıların yüzü gülüyor. Çünkü Van Gölü’nden bolca balık avlıyorlar. Van Gölü’nde düzenli olarak balık avlamak istiyorsak üreme dönemindeki koruma çalışmalarını sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmemiz lazım” diye konuştu.
“Vira bismillah” diyerek bu yılki av sezonunu açtıklarını ifade eden balıkçı Ahmet Çıtla ise bu yıl uygulanan sıkı tedbirler sayesinde bereketli bir sezon beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 63 bin 830 adet tıbbi ilaç ele geçirildi
Başkan Berge’den kayıtsız olarak açıkta tütün satışı yapan esnafa uyarı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den kayıtsız olarak açıkta tütün satışı ...
Vali Bilmez’den yaralı güvenlik güçlerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den yaralı güvenlik güçlerine ziyaret
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 59'a çıktı (2)
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı ...
Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 59’a yükseldi
YEREL HABERLER Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 59’a yükseldi
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 56'ya çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı ...
Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 56’ya ulaştı
YEREL HABERLER Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 56’ya ulaştı
flaş
YEREL HABERLER flaş
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 54'e çıktı (4)
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı ...
Van Gölü'nden çıkan cenaze sayısı 54'e yükseldi
YEREL HABERLER Van Gölü'nden çıkan cenaze sayısı 54'e yükseldi
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 50'ye çıktı (3)
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı ...
Van Gölü'nden biri 7, diğeri 15 yaşlarında 2 çocuk cesedi daha çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü'nden biri 7, diğeri 15 yaşlarında 2 çocuk ...
Sündüs şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Sündüs şehitleri anıldı
flaş
YEREL HABERLER flaş
Van Gölü’nde 600 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van Gölü’nde 600 metre uzunluğunda manyat ağı ele ...
Başkan Vekili Aslan’dan esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan esnafa ziyaret
Van Gölü’nden çıkan ceset sayısı 48 oldu
YEREL HABERLER Van Gölü’nden çıkan ceset sayısı 48 oldu
Van'da ikinci el araç fiyatları cep yakıyor
YEREL HABERLER Van'da ikinci el araç fiyatları cep yakıyor
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı 46'ya çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasında ulaşılan ceset sayısı ...
Ala sığırcıklar ve ebabil kuşları özgür
YEREL HABERLER Ala sığırcıklar ve ebabil kuşları özgür
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu
Van Gölü’nden 1 ceset daha çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Gölü’nden 1 ceset daha çıkarıldı
Van'da el konulan 14 tüfek ihale ile satıldı
YEREL HABERLER Van'da el konulan 14 tüfek ihale ile satıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X