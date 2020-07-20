Başkan Berge’den kayıtsız olarak açıkta tütün satışı yapan esnafa uyarı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kayıtsız olarak açıkta tütün satışı yapan esnafı uyardı.

Sigara kağıtlarına tütün doldurarak veya içi tütün doldurulmuş makaronların poşetlenip satılmasına, 26 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yasak getirildi. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılarak uygulamanın 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini hatırlatan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, “Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama ise 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek. Yasa gereği bu türde satış yapanlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Van’da sokak aralarında açıkta tütün satışı yapan esnafımızı, bu cezaya maruz kalmaması için uyarıyoruz. Zaten zor durumda olan esnafımızın bir de hapis cezası ile mağdur olmasını istemiyoruz” dedi.

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