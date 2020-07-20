Van’da park halindeki otomobil yandı

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Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, sabaha karşı ilçenin Cevdet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. S.G.’ye ait park halindeyken alev alan otomobile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, otomobilin motor bölümünde büyük hasar oluştu.

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