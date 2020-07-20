Van’da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayı arttı Hıfzıssıhha kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri yasaklandı

Van’da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı artarken, şu anda toplam 100 korona virüs hastası ise hastanelerde tedavi görüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte son dönemde korona virüs şüphesiyle hastaneye başvuru yapanların test sonuçlarında pozitif çıkanların yüzde 70’inin 60 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğu belirtildi. Açıklamada, “Normalleşme süreciyle birlikte tedbirlerin gevşetilmesi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, korona virüsünün yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle yaşlı vatandaşlarımız için risk artmakta ve yaşlı hastalarımızın da tedavi süreçleri uzamaktadır. İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artmıştır. Bundan dolayı özellikle yaşlılarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Tüm vatandaşlarımız da hem kendi hem de yaşlılarının sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek adına maske takıp, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelidir. Vakaların artmasıyla birlikte alınan hıfzıssıhha kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri de yasaklanmıştır. Öte yandan, yaz mevsimi ile birlikte düğünler artmıştır. Düğün sahiplerinin pandemi kuralları kapsamında düğünlerini yapmaları gerekmektedir. Bununla ilgili kurulan bir komisyon, düğünlerde denetleme yapacaktır. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Riskin farkında olalım. Tedbirlere uyalım. Van’da şu anda toplam 100 korona virüs hastası hastanelerde tedavi görmekte. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı toplam 13. Bunların 5’i entübe. Evde tedavisi süren toplam hasta sayısı 35. Tedavisi tamamlanıp taburcu olan toplam hasta sayısı bin 270” denildi.

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