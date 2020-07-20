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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı

DHA

Van'da ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı


Safa ATMACA/EDREMİT (Van), (DHA) VAN Valiliği, son dönemde koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye başvuru yapanların test sonuçlarında pozitif çıkanların yüzde 70´nin 60 yaş üstü vatandaşlar olduğunu ve ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısının arttığına dikkat çekti. 
Van Valiliği, koronavirüs çalışmaları ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte tedbirlerin gevşetilmesi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesinin Covid-19'un yayılmasına zemin hazırladığı belirtildi. 100 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, 13 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bunlardan 5'inin entübe olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: 
"Özellikle yaşlı vatandaşlarımız için risk artmakta ve yaşlı hastalarımızın da tedavi süreçleri uzamaktadır. İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artmıştır. Bundan dolayı özellikle yaşlılarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Tüm vatandaşlarımız da hem kendi hem de yaşlılarının sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek adına maske takıp, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelidir. Vakaların artmasıyla birlikte alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri de yasaklanmıştır."
DÜĞÜNLERDE DENETLEME YAPILACAK
Açıklamada, kurulan bir komisyonun, düğünlerde denetleme yapacağı da belirtilerek, "Yaz mevsimi ile birlikte düğünler artmıştır. Düğün sahiplerinin pandemi kuralları kapsamında düğünlerini yapmaları gerekmektedir. Bununla ilgili kurulan bir komisyon, düğünlerde denetleme yapacaktır. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Riskin farkında olalım. Tedbirlere uyalım. Van´da şu anda toplam 100 Covid-19 hastası hastanelerde tedavi görmekte. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı toplam 13. Bunların 5´i entübe. Evde tedavisi süren toplam hasta sayısı 35. Tedavisi tamamlanıp taburcu olan toplam hasta sayısı 1270" denildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Merkez Safa ATMACA
2020-07-20 14:39:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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