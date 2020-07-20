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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinden engelli bireylere tekerlekli sandalye

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Atıklar Yarınlara Umut Olsun' projesi kapsamında özel gereksinimli bireylere toplamda 3 adet akülü ve 7 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

İpekyolu Belediyesinden engelli bireylere tekerlekli sandalye

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Atıklar Yarınlara Umut Olsun’ projesi kapsamında özel gereksinimli bireylere toplamda 3 adet akülü ve 7 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.
Kısa süre önce belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda FeqiDer ile Habitat’ın paydaşlığını yaptığı “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesinin startı verilmişti. Bu proje ile kullanılmış kızartmalık yağların toplanıp satışının sağlanacağı ve bu satıştan elde edilecek gelir ile özel gereksinimli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiği belirtilmişti. Proje kapsamında 1420 Temmuz 2020 tarihlerinde işletmeler, haneler ve kurumlara hazırlanan tanıtıcı broşürler verilerek bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir haftada 4,5 ton atık yağ toplandı. Toplanan bu yağlarla 3 adet akülü ve 7 adet tekerlekli sandalye satın alınarak aralarında tekerlekli sandalye basketbolcularından Önder Yuka ile Veli Kırmızı’nın da bulunduğu bireylere hediye edildi.

“Çok güzel geri dönüşler oldu”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye olarak çevre bilinci ve farkındalığın oluşması açısından böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Belediyemiz Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Atıklar Yarınlara Umut Olsun’ adlı proje için buradayız. Bildiğiniz üzere 1 litre atık yağ yüzlerce, hatta tonlarca yeraltı ve yerüstü suyun kirlenmesine sebep oluyor. Bizde belediye olarak çevre bilinci ve farkındalığın oluşması açısından böyle bir projeyi hayata geçirelim istedik. Yani hem şehir merkezimizde bulunan lokantalardan, restoranlardan hatta hanelerimizden, neresi olduğu fark etmez vatandaşların bu konuya destek olmasını talep ediyoruz. Gerçekten şu ana kadar yaptığımız incelemelerde projeye büyük teveccüh olduğunu görüyoruz. İnşallah devamı da gelir. Biz bu atık yağları topluyoruz. Bu proje aşama aşama devam edecek. Proje ile ilgili bize çok güzel geri dönüşler oldu. Amacımız bunun katlanarak artmasıdır. Ben projede emeği geçen başta Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, FeqiDer ile Habitat’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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