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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı

İHA

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan (Gençlik Topluluğu) Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen HDP/MYK eski üyesi tutuklandı.

PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan (Gençlik Topluluğu) Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen HDP/MYK eski üyesi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komalen Ciwan Türkiye sorumlusu olarak 20142015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, Irak’ta teslim olan ve etkin pişmanlıktan yaralanan bir örgüt mensubunun ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı yönünde beyanlar bulunan HDP/MYK eski üyesi H.E.’ye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışma sonrası, Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.E. isimli örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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