Van’da bayram öncesi sıkı denetim

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükşehir zabıtası, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezindeki pastane ve tatlıcılarda denetim yaptı. Denetimlerde hijyen kuralları, ruhsat, gramaj, maske ve eldiven kullanımı kontrol edilirken, ürünlerin son kullanma tarihine de bakıldı. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde, kurallara uymayan ve temizliğe önem vermeyen işletme sahiplerine uyarı ve cezai işlem uygulanırken, bayram süresince sıkı denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konulurken, bu tür ürünleri bulunduran iş yerlerine de cezai işlem uygulandı.

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