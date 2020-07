Van’da normalleşme süreci ile birlikte otellerde doluluk oranı arttı.

Türkiye ve dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgını en çok turizm sektörünü etkiledi. Salgın nedeniyle turizm sezonunun geç açılması turizmcileri etkilerken, esnaf ise zor günler geçirdi. 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreci ile birlikte otellerde yaşanan hareketlilik turizmcilerin yüzünü biraz olsun güldürdü. Normalleşme süreci ile birlikte oteldeki doluluk oranının yüzde 70’lere yükseldiğini ifade eden Ramada By Wyndham Van Hotel Genel Müdürü Mustafa Öksüz, bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi. İleriki süreçte bu oranın daha da yükseleceğini umduğunu dile getiren Öksüz, düzenlenecek olan kültür turları ile bu hareketliliğin daha da artacağını söyledi. Açıklamalarında tüm misafirleri Van’a beklediklerini de sözlerine ekleyen Öksüz, “Van, gerek coğrafyası gerek kültürü gerekse tarihiyle görülmeye değer ender illerden biridir. Maviliğin yeşille buluştuğu, samimiyetin misafirperverlikle kucaklaştığı bir il olan Van’ı herkesin görmesini tavsiye ediyoruz. Bu anlamda tüm yerli misafirlerimizi ilimize, güneşin doğduğu şehre bekliyoruz” dedi.

Double Tree By Hilton Van Otel Genel Müdürü Rıdvan Ensari ise korona virüs salgını nedeniyle özellikle konaklama sektörünün ciddi yaralar aldığını ifade ederek, “Şu anda iç açıcı bir şey söylemek oldukça zor. Oysa bu yılın başında Van’ın en iyi yıllarından biri olacak umuduyla yapmıştık bütçelerimizi. Gelen talepler de bu beklentilerimizi doğrular nitelikteydi. Virüsün pik yaptığı dönem ile bizim beklentilerimizin en yüksek olduğu ayların aynı zaman dilimine gelmesi; bizim için, bu şehir için telafisi mümkün olmayan bir kayıptır” dedi.

Korku ve kaygı dolu birkaç aydan sonra; seyahat yasaklarının kalkması ile başlayan kısmi hareketliliğin az da olsa sevindirici bir durum teşkil ettiğini ifade eden Ensari, “Bu kapasitelerle çalışmak, bize ekonomik olarak bir şey kazandırmayacağı kesin ama yine de çalışmak, bir işe yaramak ve kısmen de olsa ekonomiye katkı sağlamak ruhumuza iyi gelecek. Uzmanlar, konaklama endüstrisinin geri gelmesi ve kendini toparlaması için en az beş yıla ihtiyacı olduğunu söylüyor. Gelecek yıllara ilişkin belirsizliklerin devam edeceği aşikar, kestirilemeyen şey ise buna dayanma gücümüzdür. Evet, birkaç ay öncesine göre hayal bile edemeyeceğimiz bir aşamadayız. Işıklarımızı tekrar açmaktan mutluyuz. Biz konukları ile var olan işletmeleriz. Her ne kadar şu anda otellerdeki doluluk oranı beklentilerimizi karşılamasa bile yaşanan hareketlilik bizleri azda olsa sevindirdi” ifadelerini kullandı.

Salgının en şiddetli günlerinde dahi otelin kapılarını kapatmadıklarının altını çizen Ensari, “Bu ilde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı ilk almış ve uluslararası bir zincirin parçası olan bir otelin yöneticisi olarak söylüyorum, sonbaharda bizleri nelerin beklediğini kestirmek oldukça zor. Dileğimiz, bu salgının bir an önce sona ermesidir” diye konuştu.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy da, salgında en sıkıntılı süreç içerisine giren sektörlerin başında konaklama sektörünün geldiğini vurgulayarak, “Özellikle konaklama sektöründe yer alan bizler, 2020’nin parlak bir dönem olacağı öngörüsüyle hazırlıklarımızı başlatmıştık. Fakat dünyada başlayan ve süreç olarak mart ayında ülkemize de sirayet eden korona virüs nedeniyle konaklama sektörü ciddi anlamda yara aldı. Türkiye’de görüldüğü an itibariyle hem misafirlerimiz hem de personellerimizin sağlığını ön planda tutarak tüm otellerimizi kapama karara aldık” dedi.

Normalleşme dönemi ile birlikte otellerdeki hareketliliğin az da olsa sevindirici olduğuna değinen Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elite World Van Otel olarak 13 Temmuz itibariyle tüm önlemleri alarak kapımızı değerli misafirlerimiz için açtık. Özellikle bu dönem içerisinde güvenli turizm sertifikamızı da alarak misafirlerimizin daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamda konaklamasını sağladık. Bu zor sürecin bizlere neler getireceğini şu anda kestirmek elbette ki zor. Temennimiz bu salgının bir an önce sona ermesi ve herkesin normal yaşam standartlarına geri dönmesidir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.