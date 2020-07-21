Vansesi Gazetesi 83 yaşında

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren doğru ve güvenilir habercilik ilkesinden ödün vermeyen, Van halkının gözü, kulağı, sesi ve buluşma adresi ve Van'ın en çok okunan gazetesi Vansesi Gazetesi, 83 yaşına ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Gücünü yalnızca değerli okurlarından ve Vanlılardan alarak basın ahlak ilkelerinden ödün vermeden yalnızca gazetecilik yapan Vansesi Gazetesi, 83. yaşa ulaşmanın haklı gururunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Cumhuriyet sonrası Van'da yayımlanan ilk gazete olarak 21 Temmuz 1937 tarihinde "Yeni Yurd Van" ismiyle basın hayatına başlayan, 1943'de "Van", 1948'de "Vansesi" ismiyle gazetecilik mesleğini günümüze kadar sürdüren Vansesi Gazetesi, Van'a hizmet aşkıyla görev ve sorumluluğunu yerine getirmenin mutluluğu içinde. Bünyesinden onlarca gazeteci yetiştiren Vansesi, Van'da gazeteciliğin lideri olmaya davam ediyor.



“Vansesi Türk basınının 4. büyük gazetesidir”

Vansesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İkram Kali, Vansesi Gazetesinin yaş itibariyle Türkiye’nin en büyük dördüncü gazetesi olduğunu belirterek, “Anadolu’nun en ücra köşesinde cumhuriyetin ilk yıllarında yokluklar, imkânsızlıklar döneminde Doğu'dan bir güneş gibi doğan Van’ın ilk ve Türk basınının 4. büyük gazetesi Vansesi, siz değerli okurlarının destekleriyle bugün 83 yaşına ulaşmanın haklı gururunu, sevincini yaşıyor. Kasaba görünümünde, okur yazarın sayılı olduğu, 1930’larda yeni Van şehrinin kuruluş çabalarından esinlenen Yeni Yurd Van, 21 Temmuz 1937 günü kurucularına ait olan Van Matbaasında basılarak Erek Dağı’nın ardından doğan güneşin yer aldığı logosuyla gazetecilik hayatına başlamıştır. 1943’te Van adını alan gazetemiz, şehrimizin sesinin yükselmesiyle birlikte 1948’de Vansesi adıyla yoluna devam etmiştir. Van’ın sesi, gözü, kulağı Vansesi; bugün bir yılı daha geride bırakarak 83 yaşını kutluyor. 1915’te Ermeni çeteleri tarafından yakılıp yıkılan, Ruslar tarafından işgale uğrayan, 2 Nisan 1918’de özgürlüğüne kavuşan yeni Van şehrinde daha yolun, elektriğin, içme suyu şebekesinin, lisenin, üniversitenin, fabrikanın, meslek odalarının, hava ve demiryolunun olmadığı 1930'lu yıllarda büyük cesaret, güven ve özveriyle yayın hayatına başlayan Vansesi Gazetesi, ilkelerinden ve milli ve manevi değerlere saygılı yayın politikasından ödün vermeden ilk günkü heyecan ve ruhla gazeteciliğe devam etmektedir” dedi.



“Vansesi, Van’ın 83 yıllık tek ticari markası, köklü çınarıdır”

Vansesi Gazetesinin Van’ın hafızası olduğunu söyleyen Kali, “Rahmet ve saygıyla andığımız İlyas Kitapçı ve Remzi Perihan tarafından temelleri atılan Vansesi Gazetesi, 83 yıl boyunca özgür, bağımsız, tarafsız gazetecilik yaparak Van’ın sorunlarının sözcüsü ve takipçisi olmuş, sayısız yeniliğe, değişime öncülük etmiş, etmeye de devam edecektir. Van’ın hafızası ve bir asırlık özeti Vansesi Gazetesi, aynı zamanda Van’ın 83 yıllık tek ticari markası, köklü çınarıdır. Bünyesinde onlarca gazeteci yetiştiren Vansesi; etkin, saygın ve güvenilir gazetecilik anlayışı ve etkili köşe yazarları, röportajları ve özel sayfalarıyla ulusal basına, akademik araştırmalara sürekli konu olmuştur. Özel haberleriyle Van’ın gündemini belirleyen Vansesi Gazetesi; tehdit, şantaj, iftira, eyyamcılık gibi etik olmayan kirli işlere ve ilişkilere bulaşmadan, birilerinin arka bahçesi, tetikçisi ve reklam tabelası olmadan, paraya pula itibar etmeden, tehditlere boyun eğmeden, maddi ve manevi tüm zorluklara katlanarak doğru bildiği yoldan sapmadan Van için, Vanlılar için edindiği misyon doğrultusunda varlığını sürdürmektedir. Van’ın sorunlarını ve Vanlıların derdini dert edinen, gelişmesine, kalkınmasına katkı sunmayı görev ve sorumluluk kabul eden Vansesi Gazetesi, 83 yıl önceki adresinde bugün Remzi Perihan ailesi tarafından gazeteciliği sürdürmesi de ayrı bir başarıdır” diye konuştu.



“Vansesi, Van’ın 83 yıllık hikâyesidir”

Vansesi Gazetesinin 83 yıldır başı dik, anlı açık gazetecilik yaptığını kaydeden Kali, “83 yıl önce şehrimize yol, su gibi hizmetlerin gelmesi, lise, üniversite kurulması mücadelesinin öncüsü ve sözcüsü olan Vansesi, bugün de stadyum yapılması, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılması, çevre yolunun açılması, kültür merkezi, ikinci üniversite, kütüphane, kent müzesinin kurulması, çağdaş şehirciliğin tüm gereklerinin yerine getirilmesi, daha yeşil ve planlı çağdaş şehir oluşturulması, iktisadi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, işsizlere istihdam oluşturulması mücadelesinin savunuculuğu ve öncülüğünü yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Türkiye’de gazetecilik zor, olağanüstü olayların, çeşitli zorlukların, baskıların yaşandığı Van’da ise çok daha zordur. İlkeli gazetecilik yapılmasından bazı çevrelerin hoşnut olmadığı, eleştirinin rahatsızlık oluşturduğu, herkesin her şeyi bildiğini sandığı, çıkar ilişkilerinin değerlerin önüne geçtiği dönemde gazetecilik yapmak kolay değil. Vansesi şartlar ne olursa olsun büyüklerinden devraldığı bu isimi daha yükseklere taşımaya devam edecektir. Günlük basılı gazete yayınının yanı sıra internet haber sitesi ve sosyal medyada okurlarıyla buluşan Vansesi, çağın teknolojik gelişmelerine uygun olarak daha güçlü şekilde 100. yıla ulaşma hedefi doğrultusunda gazetecilik hayatını aşkla sürdürmektedir. Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, mağdurların, mazlumların, sessizlerin sesi Vansesi; iş dünyasının, esnafın, tüccarın, emeklinin, çalışanın, işsizin sözcüsü olmaya dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Attığı manşetleriyle, tarih kültür, sanat, spor ve halk sağlığına verdiği önemle Vansesi 83 yıldır başı dik anlı açık gazetecilik yapmaktadır. Demokratik, laik Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, barış ve kardeşliğin her zaman savunucusu ve destekçisi olan Vansesi; Van’ın aydınlık yüzü, coğrafi simgesi ve haklı gururudur” ifadelerini kullandı.

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