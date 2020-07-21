Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

Harun AKSU/BAŞKALE,(Van),(DHA)VAN Başkale Devlet Hastanesi'nde, bir sağlık personelinde öksürük ve yüksek ateş şikâyeti görülünce, tüm personele koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 sağlık çalışanında koronavirüs görüldü.
Başkale Devlet Hastanesi´nde görev yapan sağlık çalışanında, 2 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikâyeti başladı. Bunun üzerine hastane yönetimi tarafından tüm personele test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 10 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hastane poliklinikleri geçici olarak hizmete kapatılarak, tüm hastane dezenfekte edildi.
Hastanenin tamamen dezenfekte edilmesinin ardından poliklinikler tekrar hizmet vermeye başladı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan sağlık çalışanlarının ise tedavisi devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-07-21 18:18:43
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