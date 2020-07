Bahçesaray’da ‘çilek’ mevsimi Bahçesaray’da üretilen çilek yoğun talep görüyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde genç girişimci Sipan Ayhan tarafından üretilen çileklerin hasadına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önerisi üzerine deneme amacıyla çilek üretmeye karar veren 26 yaşındaki Sipan Ayhan, 5 dönümlük bir sera alanı kurdu. Kurulan alanda çilek yetiştiren ve haftada iki kez hasat yapmaya başlayan Ayhan, çevre illerden de talep almaya başladı. Soğuk ikliminden dolayı Bahçesaray’da yetiştirilen çileğin çok lezzetli olduğunu söyleyen Ayhan, ilçedeki gençlere de çilek üretimini öneriyor.

İHA muhabirine konuşan genç girişimci Sipan Ayhan, Bahçesaray’ın bal ve cevizden sonra çilekle de anılacağını belirtti. İlk etapta deneme amaçlı başladıklarını, şimdi ise çevre illerden talep almaya başladıklarını ifade eden Ayhan, “Bahçesaray’da cevizimiz ve balımız çok meşhurdur. Bahçesaray’da çilek nasıl olur diye bir çalışma yaptık ve üretmeye karar verdik. İlk etapta deneme amaçlı az sayıda yetiştirdik. Şu an ise sera ve açık alanlarda çilek üretiyoruz. Ürettiğimiz çilekler ise çok beğenildi. Hiç ilaç kullanmadan organik olarak üretiyoruz. Şu an 5 dönüm arazide üretiyoruz ama bunu daha da genişletmeyi planlıyoruz” dedi.



“Haftada iki kez hasat yapıyoruz”

Bahçesaray’da üretimi yapılan çileğin verimli ve aromasının güzel olduğuna dikkat çeken Ayhan, “Türkiye’de çilek üretim mevsimi son bulurken biz iklimden dolayı yeni hasat yapıyoruz. Hasat nisan ayından 15 Aralık’a kadar sürüyor. En iyi verimi ekim ayında alıyoruz. Şu an haftada iki kez hasat yapıyoruz. Çileği çevre illere kadar gönderiyoruz. Genç Bahçesaraylılardan bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

