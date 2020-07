Başkan Esnari, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye geneli yapılan yarışmalarda dereceye giren atletleri makamında ağırlayarak bisiklet hediye etti.

Başkan Ensari, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesin çalışmalarını yürüten 4’ü kız 6 sporcuyu makamında ağırladı. Atletizm yarışmalarında değişik kategorilerde dereceye giren ve 19 Ağustos’ta yapılacak Balkan şampiyonasına katılacak sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Ensari, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm yarışmalarının çeşitli dallarında başarı elde eden atletlerimizi ağırlayarak, elde ettikleri başarılarını birer bisiklet vererek ödüllendirdik. İlçemizde il ve bölge yarışmalarında başarı elde eden atletlerimizi yürekten kutluyorum. Bu atletlerimiz ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılarını bölgemizde de göstererek Balkan şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil edecekler. Balkan şampiyonası öncesi moral ve motivasyon vermek adına atletlerimizle bir araya geldik. Orada da başarı elde edeceklerine inanıyorum. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde her dalda başarı elde edebilecek öğrencilerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir, her başarının ardında emek var, öz veri var. Başarı gençlerimizden, maddi ve manevi destek bizden” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin davetine katılan atletler ise duydukları mutluluğu dile getirerek, “Çaldıran Belediyesinin yardımlarını her zaman görüyoruz. Katılacağımız Balkan şampiyonası öncesinde başkanımızın bizleri makamına davet ederek birer bisikletle ödüllendirmeleri çok güzel oldu. Bizlere moral ve motivasyon kaynağı oldu. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelebilecek her türlü gayreti sarf edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

