Başkan Esnari, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Esnari, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

İHA

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye geneli yapılan yarışmalarda dereceye giren atletleri makamında ağırlayarak bisiklet hediye etti.

Başkan Esnari, şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye geneli yapılan yarışmalarda dereceye giren atletleri makamında ağırlayarak bisiklet hediye etti.
Başkan Ensari, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesin çalışmalarını yürüten 4’ü kız 6 sporcuyu makamında ağırladı. Atletizm yarışmalarında değişik kategorilerde dereceye giren ve 19 Ağustos’ta yapılacak Balkan şampiyonasına katılacak sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Ensari, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde atletizm yarışmalarının çeşitli dallarında başarı elde eden atletlerimizi ağırlayarak, elde ettikleri başarılarını birer bisiklet vererek ödüllendirdik. İlçemizde il ve bölge yarışmalarında başarı elde eden atletlerimizi yürekten kutluyorum. Bu atletlerimiz ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılarını bölgemizde de göstererek Balkan şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil edecekler. Balkan şampiyonası öncesi moral ve motivasyon vermek adına atletlerimizle bir araya geldik. Orada da başarı elde edeceklerine inanıyorum. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde her dalda başarı elde edebilecek öğrencilerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir, her başarının ardında emek var, öz veri var. Başarı gençlerimizden, maddi ve manevi destek bizden” dedi.
Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin davetine katılan atletler ise duydukları mutluluğu dile getirerek, “Çaldıran Belediyesinin yardımlarını her zaman görüyoruz. Katılacağımız Balkan şampiyonası öncesinde başkanımızın bizleri makamına davet ederek birer bisikletle ödüllendirmeleri çok güzel oldu. Bizlere moral ve motivasyon kaynağı oldu. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelebilecek her türlü gayreti sarf edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEDAŞ’tan bakım, onarım ve yatırım çalışması
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan bakım, onarım ve yatırım çalışması
Tedavisi tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan 23 kuş doğaya bırakıldı
Türkiye'de ilk kez tek seferde 20 yabani hayvan doğaya salındı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk kez tek seferde 20 yabani hayvan ...
Bahçesaray’da ‘çilek’ mevsimi Bahçesaray’da üretilen çilek yoğun talep görüyor
YEREL HABERLER Bahçesaray’da ‘çilek’ mevsimi Bahçesaray’da üretilen ...
Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Başkale Devlet Hastanesi'nde, 10 sağlık çalışanının ...
Başkale’de 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Başkale’de 10 sağlık çalışanının testi pozitif çıktı
Gürpınar Belediyesi deprem ve selde vatandaşı yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi deprem ve selde vatandaşı yalnız ...
Uğur Okullarında erken kayıt avantajları
YEREL HABERLER Uğur Okullarında erken kayıt avantajları
Van’da ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van’da ’15 günlük’ yasaklama
Öğrencilerin katılamadığı mezuniyet töreninde senato üyeleri kep fırlattı
YEREL HABERLER Öğrencilerin katılamadığı mezuniyet töreninde senato ...
Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini artırdı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kurbanlık denetimlerini ...
İpekyolu Belediyesinden 15 kırsal mahalleye semt sahası İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan: “Belki bu çocukların arasından futbolcu yetiştireceğiz ve bu futbolcular süper ligde oynayacak”
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden 15 kırsal mahalleye semt ...
Hat sanatıyla Erciş'teki caminin duvarlarını süslüyorlar
YEREL HABERLER Hat sanatıyla Erciş'teki caminin duvarlarını ...
Vansesi Gazetesi 83 yaşında
YEREL HABERLER Vansesi Gazetesi 83 yaşında
HDP MYK eski üyesi H.E., PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER HDP MYK eski üyesi H.E., PKK'ya eleman temin ettiği ...
Başkan Akman, 3. kez hak kazanılan mavi bayrağı teslim aldı
YEREL HABERLER Başkan Akman, 3. kez hak kazanılan mavi bayrağı ...
Çaldıran’daki atıl park ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Çaldıran’daki atıl park ‘Millet Bahçesi’ne ...
Başkan Takva Ayanıs Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını gezdi
YEREL HABERLER Başkan Takva Ayanıs Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını ...
Otellerde doluluk oranı arttı
YEREL HABERLER Otellerde doluluk oranı arttı
Aileler, teknenin battığı tarihten beri haber alamadıkları yakınlarını arıyor
YEREL HABERLER Aileler, teknenin battığı tarihten beri haber ...
Erciş Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden yol asfaltlama çalışması
Van’da bayram öncesi sıkı denetim
YEREL HABERLER Van’da bayram öncesi sıkı denetim
PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı
YEREL HABERLER PKK/KCK’nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu ...
İpekyolu Belediyesinden engelli bireylere tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden engelli bireylere tekerlekli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X