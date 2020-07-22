Van Büyükşehir Belediyesinde yol ve asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler ile kırsal mahallelerdeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca kent genelinde başlatılan yol ve asfalt çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Tuşba ilçesi Ağartı (Ayanıs) Mahallesi yolu asfaltlanırken, Çaldıran ilçesi Yukarı Sağmalı Mahallesi’nde selden etkilenen yollarda bakım onarım çalışması yapıldı. Gürpınar ilçesi Arındı Mahalle yolu ile Çatak ilçesi Kaçıt ve Teknecik arazi yollarında başlatılan stabilize ve reglaj çalışmaları ise devam ediyor.

Belediyenin kendi işgücü ile yapılan çalışmaların 13 ilçede sezon sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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