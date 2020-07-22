Belediye tabelasına sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

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Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş belediye binasında asılı tabelanın içine sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erciş ilçe belediye binasında, tabelaya sıkışan güvercin, personel tarafından fark edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, tabelanın içine sıkışan güvercine itfaiye merdiveniyle ulaştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan ve herhangi bir yarası olmadığı görülen güvercin, doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-07-22 14:42:31



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