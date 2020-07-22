Başkan Tanış, bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

Van’ın Gürpınar Belediyesince hazırlanan ‘Bir Çocukta Sen Giydir’ kampanyası kapsamında toplanan bayramlık kıyafetler çocuklara ulaştırılıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kurban Bayramı’na çocukların yeni kıyafetlerle girmesi için hazırlanan proje kapsamında toplanan kıyafetler Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış öncülüğünde çocuklara dağıtılmaya başlandı. Başkan Tanış'ı karşılarında gören çocukların hediyelerini aldıkları an ki sevinçleri ise yüzlerinden okundu.

Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tanış, uzun uzun sohbet ettiği çocukların ve ailelerinin bayramlarını kutladı. Bayramların çok özel zamanlar olduğunu anlatan Başkan Tanış, “Çocuklarımızın Kurban Bayramı’nı güzel kıyafetlerle karşılamaları için böyle bir projeyi hazırladık. Kısa süre içerisinde hayırseverlerin desteğiyle 530 çocuğumuzun bayramlıkları hazır hale geldi. Bugünde dağıtımına başladık. Çocuklarımız kıyafetlerini görünce çok mutlu oldular. Onların mutlu olduğunu görmek bizlere motivasyon kaynağı oluyor, kuvvet veriyor. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyen hayırseverlere tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör de eşlik etti.

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