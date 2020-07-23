Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi de tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı ticari taksinin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Yapılan detaylı aramada; 1 paket halinde toplam 500 gram metamfetamin maddesi, yolcu konumunda bulunan İ.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, 2 beste halinde uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak sürücü B.Ü. ve yolcu konumunda bulunan İ.Ö. ile M.N.T. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.