Genç iş insanından Van’a dev yatırım

Van’da yıllardır inşaat sektöründe hizmet veren İnşaat Mühendisi Ümit Adiloğlu, kurduğu Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezini bölgenin hizmetine sundu.

Van’da yıllardır inşaat sektöründe hizmet veren iş insanı Ümit Adiloğlu, 6 kattan oluşan Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezini kurdu. İçerisinde tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok sanatsal çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Adiloğlu, “Merkezimizde sanat galerisi, televizyon, radyo ve ses kayıt stüdyoları, heykel, seramik ve dans atölyeleri, tiyatro ve sinema salonları, müzik ve resim eğitim sınıflarının yanı sıra insanların rahat nefes alabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir kafemiz bulunuyor. Oluşturduğumuz bu merkezimizde halkımızı sanatla buluştururken aynı zamanda burada bir yaşam alanı oluşturmak ve kentin ekonomisine katkı sağlamak bizim öncelikli amacımızdır” dedi.

İçerisinde her türlü kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü bir sanat kompleksini Van ve bölge halkının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Adiloğlu, “6 kattan oluşan merkezimiz bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde kuruldu. Kültür merkezinde 25, kafe bölümünde ise 40 olmak üzere 65 kişinin istihdamını sağladık. Bu anlamda merkezimizin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Korona virüs pandemisine karşı tüm hijyen kurallarının alındığını da sözlerine ekleyen Adiloğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de bu zorlu süreçten geçiyor. Bu anlamda bizlerde gerek sosyal mesafe gerek maske kullanımı ve gerekse dezenfektan kullanımı ile ilgili kuralları merkezimizde uyguluyoruz. Bu kapsamda tüm halkımızı merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

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