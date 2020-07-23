16 yıl önce parmağına batan iğne çıkarılacak

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan İslam Aslan (32), 16 yıl önce parmağına batan iğnenin acısını yeniden hissetmeye başladı. Aslan'ın parmağındaki iğneye cerrahi müdahalenin salgın sonrası yapılacağı belirtildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan, 2004 yılında Van'dan Gaziantep'e tekstil fabrikasında çalışmaya giden Aslan'ın, fabrikada parmağına dikiş iğnesi battı. İğneyi kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramayan Aslan, birkaç gün sonra ağrıları geçince doktora gitmekten vazgeçti. Aradan 16 yıl geçtikten sonra aynı parmağında ağrı hisseden Aslan'a, gittiği hastanede röntgen çekildi. Yapılan tetkikler sonucu parmağında iğne olduğunu öğrenen Aslan, büyük şaşkınlık yaşadı. Pandemi nedeniyle cerahi müdahalenin daha sonra yapılacağını belirten Aslan, "Çalışmaya başladığım gün parmağıma dikiş iğnesi batmıştı. Birkaç gün dışında parmağımda ağrı hissetmemiştim. 16 yıl sonra ağrı hissedip, nedenini öğrenince çok şaşırdım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2020-07-23 11:12:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.