‘Vanedik’ projesiyle Van turizm merkezi olacak

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Sezer’in ‘Kanal Van’ projesine destek veren Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, projenin adının ‘Vanedik’ olması önerisinde bulundu.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’i makamında ziyaret etti. Gevaş Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Yaşar Yamaç, Gevaş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdullah Yıldız, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte Gevaş’ta esnaf ve sanatkarları ziyaret eden VAN ESOB Başkanı İsa Berge, ardından Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’i makamında ziyaret etti.

Van’ın turizm potansiyelinin konuşulduğu ziyarette Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ‘Kanal Van’ projesinin uygulanması önerisinde bulundu. Dünyada yer alan kentlerin, göl ve deniz ile bütünleştiğini hatırlatan Sezer, “Van’ımızın çok iyi aplikasyonu olmasına rağmen maalesef istenildiği kadar gölden istifade edemiyor. Şehir merkezi gölden uzak. Van Gölü’nü şehir merkezi ile bütünleştirmemiz lazım. Buna afaki ya da çılgın proje diyebilirsiniz ama bence öyle değil. Örneğin Venedik gibi, Eskişehir’deki yapay göller gibi projeler yapılmış ve gondollar ile şehir içinde geziler düzenleniyor. Biz de kanallar açarak Van Gölü’nü şehir merkezine çekip, tekrardan Van Gölü’ne bağlayabiliriz. Böylece insanlarımız şehir merkezinde Van Gölü ile buluşur ve muhteşem bir proje olur” dedi.

“Kader gayrete aşıktır, sözüne istinaden gayret gösteren başkanımızı kutluyoruz. Öngörülü olmak farklı bir şeydir” ifadelerini kullanan VAN ESOB Başkanı Berge de, “Ülkemiz ve Van’ımız stratejik konuma sahiptir. Kanal İstanbul, Antalya Sarısu, Eskişehir ve Venedik örnekleri var. Bu proje Van’ı cazibe merkezi üstü bir il haline getirir. Başkanımızın önerdiği bu proje Van için müthiş olacaktır. Duyması halinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın projeye sahip çıkacağını düşünüyorum. İnşallah başkanımız projeyi ilgili kurumlarla irtibata geçip imar, çevre şehircilik, fizibilite, şehir planlama ve ÇED raporu gibi çalışmalar ile projeyi şekillendirirse VAN ESOB olarak katkı sunmaya hazırız. Projenin turizm kenti olan Van’ımız için çok çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Projenin ismi Vanedik de olabilir. Van artık turizm ile konuşulması gereken bir şehirdir” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından ilçede bot üretimi yapan fabrika da ziyaret edildi.

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