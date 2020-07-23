Özalp ilçesini önce dolu sonra sel vurdu

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Van’ın Özalp ilçesi dolu yağışıyla beyaza bürünürken, ardından meydana gelen selle büyük hasar gördü.

Özalp ilçesinin Yukarı Koçkıran, Aşağı Koçkıran ve Oymaklı mahallerinde dolu etkili oldu. Mahalleleri beyaza bürüyen dolu, daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağışla birlikte meydana gelen selden dolayı birçok tarım arazisi ve ot balyaları sular altı kaldı. Selden herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede çalışmalar başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.