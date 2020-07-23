Van’da ‘kent zararlılarıyla mücadele’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlama personellerine kent zararlılarına karşı eğitim semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bahar aylarının gelmesiyle başlatılan vektörle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Daire başkanlığı tarafından 7/24 sürdürülen çalışmalarda daha çok verim alınması adına personellere belirli periyotlar halinde eğitim seminerleri düzenleniyor. Bu kapsamda, Van Büyükşehir Belediyesinde kent zararlılarına karşı oluşturulan ekipte yer alan 45 personele eğitim semineri verildi. Veteriner Hekim Muhammed Küfrevi’nin katılımıyla "Sivrisinekle mücadele’’ konulu seminer Hacıbekir Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Seminerde, slayt eşliğinde sivrisinek, karasinek ve tatarcıkla mücadele konusunda bilgiler aktaran Veteriner Hekim Küfrevi, kent zararlıları ile mücadelede en etkin yolun larva döneminde yapılan çalışmalar olduğunu aktardı. Sunumunda sivrisineklerin neden olduğu bazı hastalıklara da değinen Küfrevi, ilaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususları da katılımcılara aktardı.

Yaklaşık 1,5 saat süren seminere, ilaçlamada çalışan personellerin yanı sıra Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı ekipleri katıldı.

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