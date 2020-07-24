Kurbanlık pazarlığında tokalaşma sopaları kırıldı Canlı hayvan pazarında sosyal mesafeli sıkı pazarlıklar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlık pazarlığında tokalaşma sopaları kırıldı Canlı hayvan pazarında sosyal mesafeli sıkı pazarlıklar başladı

İHA

Kurbanlık pazarlığında tokalaşma sopaları kırıldı Canlı hayvan pazarında sosyal mesafeli sıkı pazarlıklar başladı

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van’da sopalarla yapılan pazarlıklar renkli görüntülere sahne olurken, sıkı pazarlıklar sırasında defalarca sallanan sopalar ise kırıldı.
Yeni tip korona virüs salgını bu sene tüm hayatı olduğu gibi canlı hayvan pazarı adetlerini de değiştirdi. Korona virüse karşı önlem alan satıcılarla alıcılar artık tokalaşarak uzun süre pazarlık yapamıyor. Taraflar tedbir amaçlı bir sopanın iki ucundan tutarak hayvan pazarlığı yapıyor. Van’da Kurban Bayramı öncesi bin bir emekle yetiştirilen kurbanlıklar görücüye çıktı. Canlı hayvan pazarında kıran kırana geçen pazarlıkların birinde kullanılan tokalaşma sopası ise alıcı ve satıcının defalarca sallamasına daha fazla dayanamayarak kırıldı.
Bölgede uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Van Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nın yolunu tutuyor. Bu yıl canlı hayvan pazarında; 40 kilogramlık bir küçükbaş hayvan bin 600 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ortalama 500 kilogram olan büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 17 bin liradan alıcı buluyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla düştüğünün altını çizen besiciler, bu yılki Kurban Bayramı’ndan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.
İHA muhabirine konuşan Erdal Kızıltaş isimli besici, fiyatı 5 bin lira olan büyükbaş hayvan için 4 bin lira fiyat biçildiğini belirtti. Fiyatların geçtiğimiz yıla oranla düştüğünü ifade eden Kızıltaş, son günlerde umutlu olduklarını söyledi.
Ahmet Etemoğlu isimli besici ise hayvanını satan besicilerin çok az kar ettiğini savundu. Kasapta etin kilogram fiyatı artarken canlı hayvan pazarında fiyatların düşük olduğunu belirten Etemoğlu, özellikle memurların son günlerde pazarda yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan Ayasofya mesajı
İç çamaşırının içine gizlediği uyuşturucu ile uçağa binmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER İç çamaşırının içine gizlediği uyuşturucu ile uçağa ...
Van Erek Bes¸ Yıldız Erkek Hentbol takımı 1. lig başvurusunu yaptı 16 deplasman için destek bulunamazsa takım ligden çekilmek zorunda kalacak
YEREL HABERLER Van Erek Bes¸ Yıldız Erkek Hentbol takımı 1. lig ...
Traktörle minibüs çarpıştı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Traktörle minibüs çarpıştı; 1 yaralı
Başkan Sabırlı’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın ...
Başkan Akman’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın ...
‘Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı’ projesinde ihale süreci başladı
YEREL HABERLER ‘Sanat Parkı, Sanat Galerisi ve Sanat Sokağı’ ...
Başkan Say'dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say'dan ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın ...
Başkan Aslan’dan 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler ...
Başkan Berge’den 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler ...
Van’da plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretildi Bu cihaz belediyelerin çöp sorununu ortadan kaldıracak Çöpleri motorine dönüştüren makineye 4 ülkeden talep var
YEREL HABERLER Van’da plastik çöpleri motorine dönüştüren makine ...
Kasık bölgesine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER Kasık bölgesine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek ...
Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?
YEREL HABERLER Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ...
Vali Yardımcısı Yılmaz’dan “halay çektirmeyin” uyarısı
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Yılmaz’dan “halay çektirmeyin” ...
Van’da ‘kent zararlılarıyla mücadele’ semineri
YEREL HABERLER Van’da ‘kent zararlılarıyla mücadele’ semineri
Kaymakam Sinan Aslan'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Sinan Aslan'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı ...
İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdi
YEREL HABERLER İHH gönüllüleri, bayram öncesi 170 çocuğu giydirdi
Özalp ilçesini önce dolu sonra sel vurdu
YEREL HABERLER Özalp ilçesini önce dolu sonra sel vurdu
Tuşba Belediyesinden Kurban Bayramı öncesi temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden Kurban Bayramı öncesi temizlik ...
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Kanatlarına uçurtma ipi dolanan ebabil kuşu kurtarıldı
YEREL HABERLER Kanatlarına uçurtma ipi dolanan ebabil kuşu ...
Meteorolojiden sel uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sel uyarısı
‘Vanedik’ projesiyle Van turizm merkezi olacak
YEREL HABERLER ‘Vanedik’ projesiyle Van turizm merkezi olacak
16 yıl önce parmağına batan iğne çıkarılacak
YEREL HABERLER 16 yıl önce parmağına batan iğne çıkarılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X