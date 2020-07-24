Özalp’te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibate açılması münasebetiyle lokma dağıtıldı

Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin ibatede açılması münasebetiyle Cuma namazı çıkışı lokma dağıtıldı.
Van’ın Özalp ilçesinde Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin ibatede açılması münasebetiyle Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) İlçe Temsilcili tarafından ilçe merkezindeki 4 noktada lokma tatlısı dağıtıldı. İlçe merkezinde Cuma namazı çıkışı lokma tatlısı dağıtıklarını belirten Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Özalp İlçe Başkanı Adem Türkmen, “Bugün 81 il genelinde vakfımız tarafından Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılışı nedeniyle lokma tatlısı dağıttık” dedi.
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