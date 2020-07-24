Urartu Göz, basın bayramını kutladı

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Van’da Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında, basının önemine değinen Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “Basının objektifliği, bağımsızlığı ve doğru haber vermesi tüm sektörler için çok önemlidir. Kamuoyunu doğru bilgilendiren, habercilikte ilkeselliği şiar edinen, tarafsız ve objektif habercilik yapan tüm gazeteciler ve basın yayın mensupları kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Urartu Göz olarak bu şiarla hareket eden tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, bundan sonraki meslek hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

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