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Sezaryenle doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı

DHA

Sezaryenle doğumda anne ve bebeğinin duran kalpleri yeniden çalıştırıldı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 36 aylık hamile Semra Esen (28) ile sezaryenle alınan bebeğinin kalbi durdu. Doktorların yoğun çabası sonucu yeniden kalpleri çalıştırılan anne ve bebeği hayata tutundu.
Edremit ilçesinde yaşayan kalp hastası, 36 haftalık hamile Semra Esen, sabaha karşı aniden fenalaştı. Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Esen'de ciddi solunum sıkıntısı ve akciğerinde kanama tespit edildi. Doktorlar acil servisteyken vakit kaybetmeden hemen sezaryen için hazırlık yaparken, bu sırada annenin kalbi durdu. Doktorlar kalp masajı yaparken kadın doğum uzmanları da sezaryenle bebeği aldı. Anne Esen'in doğum sırasında da kalbi çalışmazken, erkek bebek de kalbi durmuş olarak doğdu. Acil serviste bulunan 6 branş doktoru, anne ve çocuğu hayata geri döndürmek içini aynı anda müdahale etti.
Doktorlar hem anneye hem de bebeğe kalp masajı yaptı. Doktorların yoğun çabası sonrası bebeğin kalbi yaklaşık 10 dakika, anneninki ise 20 dakika sonra yeniden çalıştırıldı. Ameliyatın ardından anne Esen, kalp damar cerrahisi yoğun bakıma, bebek de yeni doğan yoğun bakıma gönderildi. 10 yıl önce taktırdığı kalp kapağı çürüyen Semra Esen, daha sonra da başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten doktorlar, yakın zamanda da taburcu edeceklerini söyledi.
'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sebahattin Çelik, kalp rahatsızlığı olan hamile bir hastanın ve sonrasında doğan bebeğin kalbinin durup yapılan müdahale sonucu tekrar çalışmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Başhekim Çelik, "Alanında uzman doktorlarımızın çok hızlı müdahalesi sonucu hem annenin hem de bebeğin hayatı kurtuluyor. Bu bizi bu karanlık dönemlerde çok mutlu etti. Yani 2 hayatın kurtulması hastane olarak bizi çok mutlu etti. Burada önemli olan sabaha karşı saat 04.00´te bu şekilde hızlı bir organizasyonu yapmak çok zor, hekim arkadaşlarımın hepsine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
'HIZLI MÜDAHALE İLE ŞU ANDA İYİ DURUMDALAR'
Hastanenin Acil Tıp Uzmanı Recep Yıldırım ise o anları anlattı. Saat 04.00 sıralarında hamile bir hastanın ciddi solunum sıkıntısı ve akciğerde kanama şikayetiyle geldiğini belirten Yıldırm, "Yaşamsal fonksiyonları kritik düzeydeydi. Bu sırada kadın doğum uzmanlarına haber verdik. Hızlı bir şekilde sezaryenle bebeğin alınması gerekiyordu. Bu sırada tam hastayı uyutacağımız sırada hastamızın kalbi durdu. Hemen kalp masajına başladık. Kadın doğum uzmanları da hızlıca acil servise gelerek kadın doğum ameliyatında yapılması gereken işlemi yaptılar. Bu çok nadir görülen bir şey. Çocuk doğduğu sırada annenin kalbi çalışmıyordu. Çocuk da kalbi durmuş bir şekilde çıktı. Anne ve çocuğa aynı anda Acil Servis'te müdahale etmeye başladık. Hem anneye hem bebeğe kalp masajı yaptık. Görevli tüm doktorların müdahalesi ve yoğun çabasıyla hastalarımızı hayata döndürdük. Bu kalp masajı sonrasında anne ve bebekte de beyin fonksiyonlarında hasar sık görülen bir şey. Ama anne ve bebekte böyle bir durumla karşılaşılmadı. Yani hızlı müdahalenin faydası görüldü. Anne yaklaşık 20 dakika bebeğin ise yaklaşık 10 dakika kalbi durmuş vaziyetteydi. Hızlı müdahale ile şu anda iyi durumdalar" dedi.
DOĞUMDAN SONRA KALP AMELİYATI OLDU
Anne Esen doğumdan sonra kalp ameliyatı da olurken, hastanenin Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin, yoğun bakımda ve entübe bir şekilde devir aldıkları hastayı sezaryen olduktan 3 gün sonra ameliyatına karar verdiklerini söyledi. Dr. Sezgin, "10 yıl önce takılmış olan kalp kapağının çürüdüğünü bunun da akciğer ve kalp yetmezliğine neden olduğunu gördük. Daha sonra da kalp ameliyatını yaptık. Başarılı güzel bir ameliyat yaptık. Şu an hastamızın sağlığı iyi ve serviste gezebiliyor" dedi.
'DÜNYADA AZ GÖRÜLÜYOR'
Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Doktor Remzi Sarıkaya, hastaya mucize kurtuluş dediklerini belirterek, "Hastamıza mucize vaka dememizin nedeni kalbinde ciddi problem olan bir hastanın tabi gebelik bu kapaktaki problemleri artıran bir durum. Gebelikte ekstra sıvı birikimi ve ikinci bir can olduğu için vücuda 2 kat yük biniyor. Yani ölüm riski çok yüksek bir durum. Bu tür vakalar dünyada çok sık rastlanılan vakalar değil. Bu gibi bir olay dünyada bir elin parmağından daha az görülmüştür. Tabi bu sürecin tamamen koordineli, tüm branşların kendi üzerlerine düşen görevi dakikalar içinde yerine getirerek böyle bir sonuç elde edilmiş olması kurum adına hekimlik adına çok mutlu etti" diye konuştu.
Semra Esen dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor. Yavaş yavaş kendine gelen ve artık servise alınan Esen, "Çok zor bir süreç yaşadım. Şu anda sağlığım iyi. Çocuğumu görünce çok mutlu oldum. Benimle ilgilenen tüm doktorlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN
2020-07-25 09:40:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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