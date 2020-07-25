Van’da 319 adet metal sikke ele geçirildi

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, 319 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz merkezi ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Muradiye ilçesi Keçikıran Mahallesi’nde bir ikamette yapılan aramada; 319 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal sikke/obje ele geçirilmiştir” denildi.

Olayla ilgili ikamet sahibi F.A.’nın “2863 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındığının da ifade edildiği açıklamada, şüphelinin; hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.