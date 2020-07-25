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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SP’den Gelecek Partisi’ne ziyaret

İHA

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, parti teşkilatı ile birlikte Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık'ı ziyaret etti.

SP’den Gelecek Partisi’ne ziyaret

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, parti teşkilatı ile birlikte Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık'ı ziyaret etti.

SP Van İl Başkanı Özay İlhan, İl Başkan Yardımcısı Erdal Kıraç, İpekyolu İlçe Başkanı Vahit Uce ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan İlhan, “Gelecek Partisi’nin ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık ise Genel Başkanları Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun davetiyle il başkanlığı görevine getirildiğini ifade ederek, Türkiye genelinde teşkilatlanma konusunda ilk 3 il içerisinde olduklarını ve olası bir erken seçime karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.
Ziyaret Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı binasının gezilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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