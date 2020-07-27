Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

YKS birincileri kim oldu?

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Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun Kararnamesi ile Gürpınar Adliyesine atamaları yapılan ve göreve başlayan savcı ile hâkimlere ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Sayar, Hâkim Fikriye Merve Sert, Hâkim Özlem Sunay Sert, Cumhuriyet Savcısı Zahide Ölmez ve Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Kaymakam Sayar, hâkim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

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