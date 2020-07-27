Başkale Belediyesinden hizmet seferberliği

– Van’ın Başkale Belediyesi ekipleri, Yukarı Darıca ve Mahmutabat mahallelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkale Belediyesi, havaların ısınması ve pandemi sürecinden sonra kırsal mahallelerde başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Daha önce birçok kırsal mahallede temizlik çalışması yapan ekiplerin bir diğer durağı ise Mahmutabat Mahallesi oldu. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Mahmutabat Mahallesi’ne giden temizlik ekipleri, 2 kepçe ve 2 kamyonla yaklaşık bir haftadır mahallede kül, moloz ve çöp temizliği yapıyor. Belediye ekiplerinin mahallede çalışma yapmasından dolayı vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Efendi Demir, belediye yetkililere teşekkür ederek, “Kamyonlar kepçeler bizim için çalışıyor. Çöpler toplanıyor. Allah belediyemizden razı olsun. Bize iş yapıyorlar. Bizi zor durumda bırakmadıkları için teşekkür ederiz” dedi.

Yukarı Darıca Mahallesi’nde de çöp, kül ve diğer toprak yığınları temizlenirken, mahallenin tarımsal su sorununa da çözüm bulundu. Yıllardır hayvanların susuzluktan dolayı telef olduğu mahallede iş makinelerinin hizmet için gitmesiyle 3 bin 700 metre kanal kazarak belediyenin desteği ile hayvanların su sorunu çözülmüş oldu. Muhtar ve mahallelilerin de elbirliği sonucu borular döşenirken, hayvan sulamak için suvatlar yapıldı.

Mahalle Muhtarı Selahattin Doğan, cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez hizmet gördüklerini belirterek, “Bin 700 nüfuslu 130 haneli mahallemde ilk kez temizlik bu sene yapıldı. Bu yıl ilk kez hizmetle tanıştık. Aynı şekilde hayvanlarımız için de su sorununu çözdük. 3 bin 700 metrede kanal kazıldı. Her yıl 400 hayvanımız telef oluyordu. Belediyemizin sayesinde hayvanlarımız artık susuz kalmayacak. Allah razı olsun” diye konuştu.

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