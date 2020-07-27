Boş ev alev alev yandı

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Van’ın Erciş ilçesinde boş halde bulunan bir ev alev alev yandı.

Alınan bilgilere göre olay, Erciş ilçesi Karlıyayla Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri, yanan boş haldeki evi söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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