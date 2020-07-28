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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit’te kurban kesim yerleri belirlendi

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını birçok alanda sürdürürken, vatandaşların kurbanlık kesimlerini sağlıklı bir şekilde yapması için de kurban kesim yerlerini belirledi.

Edremit’te kurban kesim yerleri belirlendi

Van’ın Edremit Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıklarını birçok alanda sürdürürken, vatandaşların kurbanlık kesimlerini sağlıklı bir şekilde yapması için de kurban kesim yerlerini belirledi.
Kurban Bayramı’nın gelişi ile birlikte bir dizi çalışma başlatan Edremit Belediyesi, kesimlerin yapılacağı alanları açıkladı. 6 ayrı noktada gerçekleştirilecek olan kurban kesimlerinde, belediye ekipleri de gün boyu görev alacak. Pandemi kurallarının ön planda tutulacağı kesim günlerinde çeşitli kurallara da riayet edilecek. Buna göre Edremit'te kurban kesim yerleri ise; Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3. Etap son durak, Erenkent Mahallesi 14. Etap market yanı, Erenkent Mahallesi 10. Etap, Erdemkent Mahallesi Erdemkent İlkokulu karşısı ve Kavurma Mahallesi MemurSen TOKİ olarak belirlendi.
Öte yandan ekipler, Kurban Bayramı öncesi iş yeri denetimlerini de sıklaştırdı. Kurban Bayramı dolayısıyla talep artışı yaşanan kasap, fırın, market, kuaför ve toplu tüketim iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yoğun çaba gösteriyor. Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayanlara ise gerekli uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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