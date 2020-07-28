Kaymakam Solak, LGS Başkale birincisini ödüllendirdi

Van’ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Liseye Geçiş Sınavında (LGS) 460 puan alan Zekeriya Demirkan’ı makamında misafir etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) Başkale’de dereceye girerek 460 puan alan Demirkan’ı tebrik ederek ödüllendiren Kaymakam Solak, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirtti. Kaymakam Solak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2020 Liseye Geçiş Sınavında dereceye giren Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinin yüksek puan almasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Verilen emekler neticesinde güzel sonuçlar görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kaymakam Asım Solak, Zekeriya Demirkan ve ailesini kutladı.

Gerçekleşen ziyarette İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cüneyt Yaman, Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Tuncay Çakan, 8. sınıf öğrencisi Zekeriya Demirkan’ın babası İkram Demirkan da hazır bulundu.

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