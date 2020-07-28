Çatak’ta korkutan yangın

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Van’ın Çatak ilçesi kırsalında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Korulu Mahallesi kırsalında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği ekipleri zamanında müdahale etti. Yaklaşık 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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