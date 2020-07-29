"Daha dün gibi..."

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Van’ın İpekyolu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet takla attı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinden ilçenin Hacıbekir Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZTF 55 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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