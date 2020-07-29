Van’da resmi bayramlaşma programı yapılmayacak

Van Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında resmi bayramlaşma programının yapılmayacağını duyurdu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde Kurban Bayramı'nda (31 Temmuz3 Ağustos arası) korona virüs tedbirleri kapsamında resmi bayramlaşma töreni düzenlenmeyecektir" denildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.