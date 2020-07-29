Kızılay bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, Kızılay Şubesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Erciş Kızılay Şubesi, daha önce tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Erciş Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Selçuk, 200 bin nüfuslu bir ilçede yaşadıklarını belirterek, "Bu yıl ilçemizde bulunan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını butik mağazamızda ağırlayarak, ihtiyaçları olan ayakkabı ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Amacımız Kurban Bayramı öncesi yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmek, onları bir nebze de olsa sevindirmek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-07-29 13:18:04



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