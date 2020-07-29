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Van kahvaltısına coğrafi işaret tescili

DHA

Van kahvaltısına coğrafi işaret tescili


Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'ın meşhur otlu peyniri ve kavutunun ardından Van yöresine özgü 20 farklı ürünün yer aldığı kahvaltısına da coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ilk kez Van kahvaltısının bir bütün olarak coğrafi işaret tescil belgesi aldığını söyledi. 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yaklaşık 2 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaatta bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda Van yöresine özgü 20 farklı ürünle, hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltısına 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verildi. Tescil sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ünivesiteden akademisyenler kahvaltının önemine değindi. 
VAN'IN GÜL REÇELİ DE TESCİLLENDİ
İlk kez Van kahvaltısının bir bütün olarak coğrafi işaret tescil belgesi aldığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Bildiğiniz gibi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak Van kahvaltısı coğrafi işaret belgesini Türk Patent Kurumu Başkanlığı'ndan aldık. İlk kez Van kahvaltısı bir bütün olarak coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Bunun yanında da Van gül reçelinin de coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Bu aldığımız belge tüm Van'a aittir. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bir komisyon oluşturarak, paydaşlarımızla el ele vererek bu Van kahvaltısı değerimizi üst seviyelere taşıyarak sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Biz üniversite olarak insanlığın somut olmayan kültürel mirası için de Van kahvaltısının müracaatını yaptık. Van kahvaltısının kültürünü yaşatma anlamında 1940 yıllarında Van kahvaltısı diye başlayan süt evlerindeki kültürü yaşatma anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Hem bu kültürü yaşatmak hem de Van'daki endemik bitki türünü korumak istiyoruz. Van otlu peynirinde kullanılan bitki türünün de yok olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah el ele vererek Van kahvaltımızı daha üst noktalara taşıyacağız" dedi. 
KAHVALTININ MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN DENETİM YAPILACAK
Van kahvaltısının muhafaza edilmesi için denetimler yapacaklarını anlatan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise, "Van kendine has ürünleriyle bilinen bir kent. Bu ürünlerimizi tescilleyip muhafaza edemezsek, bunları kaybetme riski olur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesimiz uzun bir uğraşın sonunda Van kahvaltısını tescilletti. Ayrıca bugün belki de Türkiye'de ilk kez tescil belgesi alan gül reçelimiz de mevcut. Bunları tescil etmek önemli bir aşama ama bunları muhafaza etmek ayrı bir önem taşıyor. İnşallah Van kahvaltımız en güzel şekilde muhafaza edilecektir. Bizler de sürekli olarak bu yönde denetimler yapacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-07-29 13:32:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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