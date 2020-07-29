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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezinde birçok yerde hem rutin hem de korona virüs denetimlerini arttırdı.

İpekyolu Belediyesi bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezinde birçok yerde hem rutin hem de korona virüs denetimlerini arttırdı.
Korona virüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz’da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Sağlık Bakanlığının almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde düğün ve nikah salonlarında denetimlerini arttırdı. Ekipler tarafından gece saat 24.00’a kadar yapılan denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması için mekan sahiplerine çağrıda bulunuldu. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Kent ve Sanat Parkı’nda sıkı denetim
Ekipler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bayram öncesi oluşacak yoğunluğun önlenmesi amacıyla cadde, sokak, yol kenarı, kaldırım veya diğer açık alanlarda tezgah ve seyyar satıcı tezgâhları kurulmaması için denetim yaptı. Ekipler, özellikle Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sanat Parkı ile Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Kent Park’ında kaldırımları işgal ederek, yaya trafiğini güçleştiren, tabure, semaver gibi malzemelerle dolduran ve bu parkları oturulamaz duruma getiren seyyar satıcılara müdahale etti.

Gıda denetimleri titizlikle devam ediyor
Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini de arttırdı. İlçe sağlık, emniyet ve tarım müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan denetimlerde işletmeler gıda üretimi, depolama ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçirildi. Denetimlerin arttırılması vatandaşları da memnun etti.

Zabıta ekiplerinden vatandaşa uyarı
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca yaklaşan bayram öncesi belediyenin belirlediği kurban satış yerleri dışında satış yapmaya çalışan kişilere yönelik de denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler resmi olarak belirlenen yerlerin haricinde kurban kesimi ve satışının yapılamayacağını belirterek, vatandaşları uyardı.

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