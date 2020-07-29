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Van’da pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi Vali Bilmez; “Hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısı 160 civarında” “Günlük ortalama 30 civarında hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor” “Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadarda korona virüs nedeniyle 10 vatandaşımız vefat etti” “Şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi”

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısının 160 civarında olduğunu ifade ederek, "Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadarda korona virüs nedeniyle 10 vatandaşımız vefat etti. Şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi" dedi.

Van’da pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi Vali Bilmez; “Hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısı 160 civarında” “Günlük ortalama 30 civarında hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor” “Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadarda korona virüs nedeniyle 10 vatandaşımız vefat etti” “Şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısının 160 civarında olduğunu ifade ederek, “Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadarda korona virüs nedeniyle 10 vatandaşımız vefat etti. Şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi” dedi.
Van İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi. Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda İl Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Abdullah Sarıöz Pandemi sürecinin başlangıçtan itibaren Van’da yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Korona virüs salgınıyla mücadelede ilin güncel durumu ile yeni kontrollü sosyal hayatla ilgili alınan tedbirlerin değerlendirildiği İl Pandemi Kurulu toplantısında konuşan Vali Bilmez, kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, aktif vakalarda Van’ın son durumu ve önümüzdeki dönemde devam edecek tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğini ifade eden Vali Bilmez, kontrollü sosyal hayat dönemi içerisinde düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda vatandaşların fazla kalmaması gerektiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi korona virüs salgını ile mücadelede geçtiğimiz Haziran ayı ile birlikte kontrollü sosyal hayat dönemine geçmiş bulunuyoruz. Ancak, son günlerde düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretlerinde maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle ilimizde vaka sayısında arzu etmediğimiz artışlar gözlenmektedir. Bu vaka sayılarında yaşanan dalgalanmalar tehlikenin geçmediğini, tedbirlerin bütün ciddiyetiyle uygulanması gerektiğini bizlere göstermektedir. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi için vatandaşlarımızın rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları büyük önem arz etmektedir. Sürecin başından bu yana Van’daki bütün kamu kurum ve kuruluşların işin ucundan tutarak örnek davranış sergiledi. Hastanelerimiz koordineli bir şekilde süreci yönetmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın hastanelere sadece acil tedavi ve ameliyat için gidilmesi, acil olmadıkça tedavilerin bir süre ertelemelerini istiyoruz. Hıfzıssıhha kurulu kararıyla yasaklanan hasta ziyaretleri için hastanelere gidilmemeli ve buna herkesin uyması gerekiyor. İlimizde Kurban Bayramı’nda resmi bayramlaşma olmayacak. Vatandaşlarımız bayramda kalabalık yerlerde ve toplu yemeklerde bir araya gelmemeli. Kurban Bayramı’nda mezarlıklar toplu şekilde ziyaret edilmemeli. Bayramda mümkün olduğunca bir araya gelmeden bayramlaşmayı teknolojiden faydalanarak geçirmeliyiz. Yine aynı şekilde düğünderneklerde toplu yemeklerde uzak durulmalı, sosyal mesafe ve maske takmaya özen göstermeliyiz” dedi.

“Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadarda korona virüs nedeniyle 10 vefat eden vatandaşımız var”
Normalleşmeyle ildeki vakalarda artışlar olduğunu söyleyen Vali Bilmez, “Hastanelerde bugün itibariyle toplam yatan hasta sayısı 160 civarında. Test sonucu pozitif olup klinik bulgusu olmayan ve aynı zamanda durumu iyi olan evde de kronik hastası bulunmayan 70 civarında hastamızda doktor gözetiminde evde tedavi görüyor. Günlük ortalama 30 civarında hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. Hastanelerde 5 entübe hastamız, bugüne kadar da korona virüs nedeniyle 10 vefat eden vatandaşımız var ve şu ana kadar 1500 vatandaşımız iyileşerek taburcu edildi” şeklinde sözlerini tamamladı.
Sorucevapla devam eden toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Sünettçioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Van Kızılay Şube Başkanı Uğur Demiroğlu Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Müftüsü Ömer Keskin, oda temsilcileri ve Pandemi Kurulu üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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