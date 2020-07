Başkan Akman’ın ‘Kurban bayramı’ mesajı

Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İslam âleminde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı dini bayramlardan olan “Kurban bayramına tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Kurban bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bayramların, küskünlüklerin sona erdiği, barışın ve huzurun sonsuza dek hâkim olması adına önem taşıyan günler olduğunu belirtti. Bu yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Hac vazifelerini yerine getirmek için binlerce kişinin başvuruda bulunduğunu ancak yaşanan pandemiden dolayı bunu gerçekleştiremediklerini, fakat her şerde bir hayrın olduğunu anlatan Başkan Akman, “Bu yıl yaşanan korona virüs (Covid19) salgınından dolayı hem kendimizin hem de sevdiklerimizin sağlığı için bayram gezmeleri ile eş, akraba ve dost ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmemiz gerekir” dedi.

Bayramların çok özel günler oluğunu da vurgulayan Başkan Akman, “Milletimizin birlik ve beraberliği, kardeşlik ve dayanışma ruhu bayram günlerinde daha da gelişir ve pekişir. Kurban Bayramı’nı böylesine güzel manevi heyecanlarla karşılarken, hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde, milletimizin her yeni bayrama biraz daha mutlu girdiğini görmenin sevinci içindeyiz. Güzel ilçemizin yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı, her alanda öncü ve örnek bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Bugüne kadar Tuşba için önem arz eden birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah Kurban bayramından sonra hız kesmeden projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

“Kaza ve belaların bertaraf olduğu, dargınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, örf ve adetlerin uygulandığı önemli günlerden biri olan Kurban bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde İslam coğrafyasında umutların yeşermesi ve kaosun bitmesinin en büyük temennimizdir” diyen Başkan Akman, “Van olarak yıl içerisinde çığ ve deprem felaketleri, tekne faciası ve en son olarak keşif uçağının düşmesi olayı gibi birçok üzücü olay yaşadık. Bir daha böyle olayların yaşanmaması dileği ile Mübarek Kurban bayramının milletimize, İslam âlemine ve hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

